У Стамбулі представили стрічку «Чужа молитва»

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв у рамках Днів українського кіно в Стамбулі представив історико-драматичний фільм, заснований на реальних подіях, - "Чужа молитва".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для мене особливо важливо, що ця історія побудована на історичному факті. Про те як під час Другої світової війни в місті Бахчисарай в Криму дівчина, кримська тартака, Саіде Аріфова, врятувала від смерті понад 90 дітей, більшість з яких були іудеями. Винятковість того, що вона врятувала їх два рази", - заінтригував глядачів перед показом режисер картини та виконавець однієї з ролей Ахтем Сеітаблаєв.

Він уточнив, що перший раз мужня дівчина рятувала дітей від нацистів, видавши їх за кримських татар, другий – через кілька років, коли радянські представники НКВС депортували кримських татар і вона встигла показати справжні документи і довести, що це були не кримські татари, а іудеї.

"Цей фільм ми знімали не в Криму. Зйомка відбувалася під час окупації Криму Росією. Тому Крим ми знімали в Грузії. У цьому для мене є певний символізм, бо Грузії також знає, що таке російська агресія. Сподіваюсь, що під час перегляду ви зрозумієте смисл назви «Чужа молитва» та те, що молитва, яка йде до Всевишнього задля порятунку дітей, сказана будь-якою мовою, представником будь-якої релігійної конфесії, вона не буває чужою", - сказав Сеітаблаєв.

Після перегляду режисер відповів на питання глядачів та розповів про процес знімання.

За його словами, знімати було досить непросто, бо наприклад, діти-актори не володіли мовами, які дозволяли б їм вільно спілкувати між собою, але за кілька днів вони змогли порозумітися.

Також він розповів про те, чому для створення картини обрав саме історію Саіде Аріфової.

"Кіно – це маленький зріз життя… Колись моя вчителька сказала, що я повинен ставити вистави лише про те, що не можу не знімати", - розповів Сеітаблаєв.

Відповідаючи на питання про те, чи є намір продовжувати зйомки на основі вже реалізовано проєкту, Сеітаблаєв сказав, що він хоче зняти фільм про звільнений Крим та про повернення на півострів кримських татар, які вимушені були покинути рідну землю в роки депортації.

Як відомо, цими днями у Стамбулі відбуваються Дні українського кіно.1 грудня глядачеві буде представлено сімейний пригодницький фільм-фентезі «Фокстер і Макс» та легенду українського кіно – фільм «Тіні забутих предків».