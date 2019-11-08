Помер легендарний модельєр Патрік-Луї Віттон

6 листопада у Франції помер модельєр Патрік-Луї Віттон у віці 68 років.

Про це повідомляється в прес-релізі будинку моди Louis Vuitton.

«Патрік-Луї був символічною фігурою сім'ї Віттон і нашого Дому. Всі наші думки з його сім'єю, зокрема з його синами П'єром-Луї і Бенуа-Луї, які працюють з нами, а також його онуками», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Патрік Луї Віттон є праправнуком засновника однойменного дому моди. Він продовжив сімейну традицію, приєднавшись до майстерні в 1973 році як тесляр. Вислів «секрети майстерності можуть існувати тільки в тому випадку, якщо вони передаються...» — був одним з його улюблених.

Його досвід і пристрасть до виготовлення валіз постійно оновлювали спадщину мистецтва подорожей, зазначили в будинку моди.

У 1990 році Патрік-Луї зайняв посаду глави підрозділу спеціальних замовлень.

Причину смерті модельєра поки що не назвали.

Як відомо, заснований у 1854 році французький будинок моди Louis Vuitton спеціалізується на виробництві валіз і сумок, одягу, парфумерії та аксесуарів класу люкс.