У Відні з'явився мурал українського художника

У столиці Австрії з'явився мурал від українського художника Віталія Агапєєва.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Республіці Австрія.

Монохромний мурал на тему дуальності був створений у рамках Міжнародного фестивалю вуличного мистецтва Calle Libre, який проходив з 3 по 10 серпня у Відні.

Робота митця має назву Local Innerfield і знаходиться за адресою Lerchenfelder Gürtel 9/11.

"Підхід Віталія до знаходження абстрактних форм інтуїтивним шляхом та його графіті зробили його ідеальним вибором для нас. Його витвір, який знаходиться біля Гюртеля, щоденно будуть бачити 10 тисяч водіїв", - повідомили в Calle Libre.

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Зі свого боку, Український інститут, який сприяв участі художника у заході, зазначив, що найбільший фестиваль вуличного мистецтва в Австрії вперше запросив українського художника здійснити мистецьку інтервенцію в міському просторі Відня.

Митець створив монохромний мурал розміром 4х8м, у якому опрацював тему дуальності, що була основним лейтмотивом цьогорічного фестивалю. У своїй роботі, яка має назву Local Innerfield художник децентралізує образ людини, відштовхуючись від відкриттів за останні роки у фізиці, та переосмислює основні поняття віталізму.

“Це система, в якій будь-що і кожен постає не центром, а важливою частиною, без якої потік життя втрачає свою цілісність. Саме тому сенс існування полягає у повноті форм та підтриманні активних зв’язків між ними”, – прокоментував сам Агапєєв.

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"Двосторонній рік культури Україна-Австрія 2019 не збавляє обертів", - додали в Українському інституті.