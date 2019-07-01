У селі на Дніпропетровщині створили мурал із британською королевою

У селі Єлизаветівка Петриківського району на Дніпропетровщині створили перший в Україні мурал із зображенням королеви Великої Британії Єлизавети II.

Про це сільський голова Максим Голосний повідомив у Facebook.

“Єдиний мурал в Україні з королевою Єлизаветою, та ще й на держустанові”, - зазначив він у повідомленні.

В коментарі Радіо Свобода Голосний розповів про те, як виникла така ідея.

“Ми з’ясовували: дозвіл із Букінгемського палацу варто отримувати, якщо йдеться про бюст чи барельєф. Мурал такого дозволу не потребує. До початку робіт ми поінформували Букінгемський палац і МЗС Великої Британії. З Букінгемського палацу ми отримали відповідь, де вони дякують за ініціативу, але просять, коли роботи будуть завершені, поінформувати їх, надіслати зображення, і також повідомити посла Великої Британії в Україні”, - зазначив сільський голова.

За його словами, мурал створено без використання бюджетних коштів: “Малював художник Тімо Левін. Заплатили з криптовалютних активів тергромади. За основу взяли фото королеви 20-річної давнини, з мережі”.

Як наголосив сільський голова, мурал, а також найменування площі села іменем королеви зроблено “на знак вдячності та поваги щодо принципової позиції королеви і Великої Британії з невизнання анексії українських територій”.

“Українці ніколи не дякували своїм зовнішньополітичним партнерам таким чином – ми спромоглися. Також ця ініціатива спрямована на розвиток туристичного потенціалу Дніпровського регіону. Тепер це єдине місце в Україні, де можна зробити селфі з королевою. Ми кажемо: ідеї змінюють простір”, – додав Голосний.

Згодом в селі планують відкрити пам’ятний знак, присвячений британській королівській родині.

Раніше в селі Єлизаветівка з’явилася площа Єлизавети ІІ. Відповідне рішення ухвалили депутати місцевої ради.

Максим Голосний - автор відомого плаката “Бабця з котом”. Зараз він як самовисуванець балотується у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №29 (частина Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, Дніпровський і Петриківський райони).

До того ж на сторінці Офіційного представництва Президента України з'явилася електронна петиція за призначення Максима Голосного головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.