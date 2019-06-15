Вже відомо, який мурал прикрасить Чорнобильську станцію

У народному конкурсі на найкращий ескізний проект мурал-арту «Нове бачення Чорнобильської АЕС» переміг малюнок Валерія Коршунова «Погляд у майбутнє».

Про це повідомляється на сайті ЧАЕС.

"Після обробки протоколів журі, що враховують наступні критерії: тематична відповідність, креативність, художня доцільність, інноваційність роботи, а також після підрахунку балів глядацького голосування у Facebook переможцем було обрано Валерія Коршунова з роботою «Погляд у майбутнє»", - йдеться у повідомленні.

Згідно з результатами опрацювання протоколів конкурсної комісії та підрахунку балів глядацького голосування у Facebook цей малюнок отримав 46 балів від журі та 18 від глядачів.

Згідно з Порядком проведення конкурсу переможець нагороджується ексклюзивною дводенною персональною екскурсією на Чорнобильську АЕС та у місто Прип'ять (допускається група до 3-х осіб), а також 5000 гривень.

Малюнок буде розташовано на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Тож мурал щодня бачитимуть близько тисячі осіб персоналу та відвідувачів станції.

На другому місці за результатами голосування опинився ескіз із фото коміка Джорджа Карліна, автора знаменитої фрази «Планета в порядку, це людям капець». Саме він набрав найбільше лайків під час голосування у Facebook.

Загалом на конкурс було подано 24 роботи. Ще 6 ескізів були надіслані після закінчення терміну подачі, і вони участі у конкурсі не брали.

Конкурс на найкращий ескізний проект для створення муралу на Чорнобильській АЕС розпочався 3 квітня.