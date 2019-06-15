Вже відомо, який мурал прикрасить Чорнобильську станцію

Вже відомо, який мурал прикрасить Чорнобильську станцію

Фото
Укрінформ
У народному конкурсі на найкращий ескізний проект мурал-арту «Нове бачення Чорнобильської АЕС» переміг малюнок Валерія Коршунова «Погляд у майбутнє».

Про це повідомляється на сайті ЧАЕС.

"Після обробки протоколів журі, що враховують наступні критерії: тематична відповідність, креативність, художня доцільність, інноваційність роботи, а також після підрахунку балів глядацького голосування у Facebook переможцем було обрано Валерія Коршунова з роботою «Погляд у майбутнє»", - йдеться у повідомленні.

Згідно з результатами опрацювання протоколів конкурсної комісії та підрахунку балів глядацького голосування у Facebook цей малюнок отримав 46 балів від журі та 18 від глядачів.

Згідно з Порядком проведення конкурсу переможець нагороджується ексклюзивною дводенною персональною екскурсією на Чорнобильську АЕС та у місто Прип'ять (допускається група до 3-х осіб), а також 5000 гривень.

Малюнок буде розташовано на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Тож мурал щодня бачитимуть близько тисячі осіб персоналу та відвідувачів станції.

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На другому місці за результатами голосування опинився ескіз із фото коміка Джорджа Карліна, автора знаменитої фрази «Планета в порядку, це людям капець». Саме він набрав найбільше лайків під час голосування у Facebook.

Загалом на конкурс було подано 24 роботи. Ще 6 ескізів були надіслані після закінчення терміну подачі, і вони участі у конкурсі не брали.

Конкурс на найкращий ескізний проект для створення муралу на Чорнобильській АЕС розпочався 3 квітня.

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