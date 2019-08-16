Посол Австрії завершує свою каденцію в Україні

Надзвичайний та Повноважний Посол Австрії Герміне Поппеллер наприкінці серпня завершує свою чотирирічну місію в Україні. Незабаром вона представлятиме Австрійську Республіку в Греції.

Про це Укрінформу повідомили у п'ятницю в Посольстві Австрії в Україні.

«Я вдячна Україні за ці чотири роки. Радію, що нам вдалося посилити та розвинути тісні двосторонні відносини Києва та Відня. Я побувала в різних куточках країни, від селищ Буковини і Карпат до містечок та поселень уздовж контактної лінії на Донбасі – і скрізь українці мене вражали своєю гостинністю, працелюбністю та оптимізмом попри непросту ситуацію в країні», - зазначила посол.

Серед ключових здобутків своєї каденції Поппеллер назвала, зокрема, активну співпрацю з австрійським бізнесом в Україні, роботу під час головування Австрії в ОБСЄ в 2017 році, залученість Відня до діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, а також угоду про культурне співробітництво Австрії та України. Завдяки ній цьогоріч в обох країнах відбувається Двосторонній рік культури, у рамках якого українці та австрійці мають змогу розкрити спільний творчий потенціал і таким чином більше дізнатися один про одного.

Дипломат також опублікувала відео на Facebook, в якому підбила підсумки своєї місії в Україні і перелічила найважливіші спогади і враження, які залишилися в неї від країни.

«Особисто переконалася в тому, що Україну не можна сприймати лише через призму конфлікту на Донбасі. Це неймовірно творча країна з великим потенціалом і прекрасними людьми. Сподіваюся, подальша співпраця України та Австрії допоможе розкрити цей потенціал ще більше», - додала Поппеллер.

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Вона також повідомила про прибуття незабаром до України свого наступника, посла Гернота Пфандлера, який дотепер представляв Австрію в Косові. «Посол Пфандлер – досвідчений дипломат та прихильник ідеї єдиної Європи. Переконана, що в його особі Україна знайде собі нового друга та однодумця».

Як повідомили у посольстві, Герміне Поппеллер вивчала германістику та романістику в Університеті Іннсбрука, дипломатичну кар’єру в МЗС Австрії почала в 1992 році. Працювала в австрійських місіях в Канаді, Угорщині, Польщі. У 2007-2011 – Надзвичайний та Повноважний Посол Австрії в Латвії. У квітні 2015 року почала свою роботу в Києві.

Гернот Пфандлер вивчав германістику та чеську мову, закінчив Віденську дипломатичну академію. Кар’єру дипломата почав у 2001 році, працював у МЗС Австрії із темами Східної Європи, Західних Балкан та Євросоюзу. У 2010-2015 роках – керував координацією Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС в австрійському МЗС, у 2015-2019 роках – Надзвичайний та Повноважний Посол Австрії у Косові.

Дипломатичні відносини України та Австрії були встановлені 24 січня 1992 року, тоді ж запрацювало Посольство Австрії в Києві.

Фото: myvin.com.ua.