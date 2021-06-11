Потрібен постійно діючий офіс Кримської платформи - Кориневич

Постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич вважає за необхідне, щоб Кримська платформа мала постійно діючий офіс - для забезпечення постійності і стабільності цього процесу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав у ході виступу на міжнародному інвестиційному форумі «Південна стратегія розвитку», що триває на Херсонщині на Арабатській Стрілці.

"Постійно діючий офіс, який обслуговуватиме цю ідею Кримської платформи, - це є, мені видається, одна з ключових речей, про які ми повинні говорити", - зазначив Кориневич.

За його словами, постійно діючий офіс необхідний для того, щоб була забезпечена постійність і стабільність процесу Кримської платформи, щоб це було постійне явище, а не один саміт чи не саміти, які відбуватимуться протягом певного періоду часу.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині поблизу тимчасово окупованої території АР Крим, на Арабатській Стрілці, 10-11 червня відбувається міжнародний інвестиційний форум «Південна стратегія розвитку». Форум проходить під патронатом Президента та голів п'яти облдержадміністрацій півдня України.

Під час форуму представники місцевого самоврядування півдня України підтримали спільну заяву на підтримку Кримської платформи та закликали до розвитку місцевого рівня Кримської платформи.

Кримська платформа – це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму та зрештою деокупацію Криму. Україна активно пропонує іншим державам приєднатися до цієї міжнародної ініціативи.

Перший саміт міжнародної Кримської платформи запланований на 23 серпня в Києві.