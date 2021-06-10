На Арабатській Стрілці стартував міжнародний інвестфорум «Південна стратегія розвитку»

На Херсонщині, на Арабатській Стрілці, розпочався Міжнародний інвестиційний форум «Південна стратегія розвитку».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На вчорашній вечір було зареєстровано більше ніж 570 учасників...Це керівники громад півдня України, це майже всі голови РДА, голови районних рад всіх південних областей України - починаючи від Маріупольського району, також це Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Одеська області. У нас присутні заступники, голови обласних рад, представники виконавчих органів влади", - зазначив у розмові з кореспондентом агентства один з організаторів форуму Дмитро Рой.

Також, за його словами, на форумі присутні представники дипломатичних представництв,

Основним контентом форуму є інвестиційні проєкти.

Намети, де проходить форум, розташували поблизу Азовського моря, а просто на пляжі відбуватиметься неформальне спілкування.

У перший день форуму відбудеться пленарна сесія "Випереджальна стратегія розвитку Півдня України від Маріуполя до Ізмаїла" та секції на тему: "Зрошення Сте"Smart City в малих містах України", "Кінець епохи сировини", "Громадська інфраструктура Арабатки", "Аеропорт, в який ніхто не вірив", "Модель кварталів гостинності Асканія Нова та Ольвія".

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині поблизу ТОТ АР Крим, на Арабатській Стрілці, 10-11 червня проведуть Міжнародний інвестиційний форум «Південна стратегія розвитку». Форум пройде під патронатом Президента та голів п'яти облдержадміністрацій півдня України.

На Херсонщині розпочався Міжнародний інвестиційний форум

Під час форуму, зокрема, презентують перший в області індустріальний парк, що створять у курортному Скадовську, він буде орієнтований на переробку та збереження сільгосппродукції. На інвестфорумі обговорять шляхи мінімізації ризиків з огляду на тимчасову окупацію Криму – обговорення організоване спільно з командою "Кримської платформи".

Під час Міжнародного інвестиційного форуму «Південна стратегія розвитку» презентують проєкт «Цілорічні курорти Півдня», реалізація якого передбачає будівництво комплексів цілорічного санаторно-медичного відпочинку «Термаль» (Щасливцеве), «Арабатські терми» (Стрілкове) та бальнеологічних здравниць у Коблево та на Арабатській стрілці.