Міжнародний інвестфорум на Арабатській Стрілці - під патронатом Президента та голів п’яти ОДА

Форум Південна стратегія розвитку, що відбудеться 10-11 червня на Арабатській Стрілці на Херсонщині, пройде під патронатом Президента України та голів п'яти облдержадміністрацій півдня України.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 28 травня заявив голова Херсонської ОДА Сергій Козир.

«10-11 червня відбудеться форум "Південна стратегія розвитку", який презентує програму випереджального розвитку південних регіонів», - зазначив Козир.

За його словами, представники уряду, місцевого самоврядування, бізнесу, інвестори розглядатимуть десятки проєктів, аби створити стратегію розвитку півдня України.

Як сказав Козир, 60 мерів міст та голів громад вже приєдналися до форуму.

Наразі триває реєстрація учасників на головну регіональну подію року, що проходить під патронатом Президента України та голів п'яти облдержадміністрацій півдня України, зазначив голова Херсонської ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині поблизу ТОТ АР Крим, на Арабатській Стрілці, у червні проведуть Міжнародний інвестиційний форум «Південна стратегія розвитку». Під час форуму, зокрема, презентують перший в області індустріальний парк, що створять у курортному Скадовську, він буде орієнтований на переробку та збереження сільгосппродукції. Під майбутній індустріальний парк виділено близько 20 гектарів землі, поряд з виділеною ділянкою є злітна смуга.