Інвестиції у великі міста і села: Тимошенко про головне завдання «Великого будівництва»

Одне з головних завдань програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» – відкрити для інвестицій як великі міста, так і маленькі районні центри або села.

Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбуці заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко за підсумками форуму UkraineInvest Talks у Дніпрі.

«Через якісну інфраструктуру Україна відкривається для світу. Одне із завдань «Великого будівництва» – відкрити для інвестицій не тільки великі міста, а й маленькі районні центри або села. Для цього команда Президента Володимира Зеленського, який ініціював масштабну розбудову інфраструктури, теж працює у режимі 24/7», - наголосив заступник голови ОП.

За його словами, на найближчі роки перед програмою «Велике будівництво» стоїть низка амбітних цілей.

«Цього року Україна побачить черговий рекорд – 6 500 км доріг європейської якості і 150 мостів. На ключових об'єктах дорожники працюють у режимі 24/7.

Вперше цього року зроблені реальні кроки для державно-приватного партнерства – йдеться про будівництво доріг Краковець - Броди - Рівне і Стрий - Мукачево», - розповів Тимошенко.

Крім того, розпочалося масштабне оновлення авіаційної інфраструктури у регіонах. Планується, що за кілька років в обласних та районних центрах запрацюють 16 сучасних аеропортів.

Триває модернізація мережі приміських експресів та швидкісних потягів між найбільшими містами. Як підкреслив Тимошенко, час у дорозі між великими містами має скоротитися до 3-4 годин.

Як повідомляв Укрінформ, у березні заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявляв, що до кінця 2023 року планується оновити всю мережу загальнодержавних трас між містами, за яку відповідає Укравтодор.

У Дніпрі 27 травня проходить Міжнародний інвестиційний форум "UkraineInvest Talks Dnipro", спрямований на популяризацію інвестиційного середовища в регіонах України. Серед ключових тем - інвестиційна політика та розвиток регіонів, інвестиційні стимули для проєктів зі значними інвестиціями, досвід інвесторів, побудова «інвестиційних мостів» між українськими регіонами та світом.