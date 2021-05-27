Шмигаль пояснив, що може поліпшити інвестклімат в державі

Реформа фіскальних органів, супровід інвесторів зі значними інвестиціями та диджиталізація сприятимуть покращенню інвестиційного клімату в Україні.

Як передає Укрінформ, про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час заходу "UkraineInvest Talks: Dnipro" в межах робочої поїздки до Дніпропетровської області, повідомляє Урядовий портал.

«Ми максимально усуваємо людський фактор, усуваємо чиновників та контролерів. Дія — це продукт, який демонструє, як цифрові послуги можуть покращити роботу державних сервісів та усунути корупцію. Президент України ще від початку своєї передвиборчої кампанії зазначав, що комп’ютер не може вимагати хабаря. Міністерство цифрової трансформації виконує візію Президента, й Україна сьогодні стає світовим лідером у частині цифровізації», — сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що в Україні було утворено Бюро економічної безпеки, а також було реорганізовано роботу податкової та митниці у форматі двох єдиних юридичних осіб.

«Податкова почала демонструвати результати. Зараз на часі — реформа митниці. Ми вибудовуємо ризикоорієнтовану систему, щоб «білий» бізнес проходив митницю за лічені хвилини», — зазначив Шмигаль.

Ще одним кроком до покращення інвестиційного клімату, за його словами, є закон про «інвестиційних нянь», який був ухвалений за ініціативи Президента Володимира Зеленського.

«Уже сьогодні UkraineInvest напрацював відносини з низкою інвестиційних компаній. Понад 15 компаній на загальну суму понад 1 млрд доларів хочуть отримати інвестиційний супровід в Україні», — підкреслив глава уряду.

Прем’єр-міністр також розповів про точки зростання інвестиційної привабливості України. Серед них — державно-приватне партнерство, приватизація, індустріальні парки та ринок землі. Він нагадав, що цього тижня Президент підписав закон, який дозволяє з 1 липня повноцінно запустити ринок землі.

«Це перший етап, який ми надалі будемо розвивати. Але вже сьогодні для інвесторів в агросектор — це величезний крок України вперед», — наголосив він.

Шмигаль зауважив, що бюджетні можливості будь-якої країни мають обмежений ресурс, тому державно-приватне партнерство є важливим етапом інвестиційного розвитку країни.

«Державно-приватне партнерство — це те, що розширює інвестиційні й фінансові можливості для розвитку держави, галузей і секторів. На сьогодні ми маємо позитивні приклади концесії портів, працюємо над першими концесійними автобанами, над іншими державно-приватними напрямками, зокрема в медичній галузі», — зазначив глава уряду.

Він нагадав, що наприкінці минулого року було підписано 8 угод про розподіл продукції. Шмигаль додав, що уряд розвиватиме цей напрямок у сфері критичної сировини, що стосується видобутку літію, кобальту, магнію, титану тощо.

Крім того, глава уряду зауважив, що однією з проблем України в інвестиційній галузі була відсутність «довгих», «дешевих» гарантованих грошей.

Як повідомляв Укрінформ, глава уряду 27 травня перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській області.