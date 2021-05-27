Внутрішній авіаперевізник повинен закуповувати українські літаки – Шмигаль

Створення національного авіаперевізника сприятиме розвитку авіабудування та здешевленню квитків на внутрішні рейси.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час робочої поїздки в Дніпропетровську область, повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

«Розвиток української національної авіакомпанії має сприяти й розвитку авіабудівництва в Україні. Держава вперше за 30 років почала активно замовляти літаки в наших заводів. Зокрема, досягнуто домовленості та підписано контракти на постачання трьох літаків серії Ан для Збройних сил, а також двох літаків Ан для Міністерства внутрішніх справ», — сказав Шмигаль.

Він відзначив, що створення власної національної авіакомпанії сприятиме виконанню одразу двох завдань: розвитку авіабудування та здешевленню квитків на внутрішні рейси.

За словами глави уряду, новопризначений міністр інфраструктури Кубраков отримав завдання прискорити процес перемовин та роботи для створення такого національного авіаперевізника. Найближчим часом мають бути укладені відповідні меморандуми.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль здійснює робочу поїздку до Дніпропетровської області.