Аеропорт у Дніпрі побудують протягом двох років — Шмигаль

У межах програми «Велике будівництво» проводиться будівництво та реконструкція шести аеропортів, зокрема протягом двох років у місті Дніпро з'явиться нове сучасне летовище.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час робочої поїздки в Дніпропетровську область, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«В Україні цього року розпочалося активне будівництво аеропортів. Лише на аеропорт у Дніпрі держава на цей рік виділила з бюджету майже 1,5 млрд грн. Проведено прозорий тендер, і найближчими місяцями має активізуватися робота щодо будівництва злітно-посадкової смуги. Ми доведемо до завершення всі ці роботи протягом наступних двох років, і нарешті в місті-мільйоннику Дніпрі з’явиться сучасний та великий аеропорт», — наголосив Прем’єр-міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 травня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснює робочу поїздку до Дніпропетровської області.

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На розвиток регіональних аеропортів у держбюджеті 2021 року передбачено 2,4 млрд грн, з них 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво нового аеродрому в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім цього, ще 30 млн грн виділено на проєктування нового летовища на Закарпатті.

Фото: kmu.gov.ua