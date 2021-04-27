В Україні визначили місце будівництва нового аеропорту на Закарпатті

Державне агентство інфраструктурних проєктів України (Укрінфрапроєкт) погодило з представниками місцевої влади місце будівництва нового аеропорту у Закарпатській області.

Про це Укрінформ повідомили у відомстві.

«Усі питання з місцевою владою вирішено й узгоджено. Я щойно повернувся з Ужгорода, де зустрічався з головою Закарпатської обласної державної адміністрації, головою Закарпатської обласної ради та головою Мукачівської міської ради. Як результат - сьогодні був підписаний меморандум про співпрацю щодо проєктування та будівництва нового аеропорту в Закарпатській області», - розповів голова Укрінфрапроєкту Кирило Хом'яков.

Новий аеропорт матиме два курси посадки без заходу на територію сусідніх держав. Також обрану локацію характеризують оптимальні погодні умови. За рік там фіксується лише 13-15 випадків, коли видимість менша 1 км, а швидкість вітру більша за 10 м/с.

Планується, що новозбудовнаий аеродром матиме злітну смугу довжиною 2 800 метрів, це дасть можливість приймати літаки класу А320 / В737. Аеропорт зможе обслуговувати понад 1 млн пасажирів на рік.

«Закарпаття – особливий регіон Украйни. Це не лише унікальні природа та клімат, це ще й єдина територія, яка має більше кордонів з каїнами ЄС, ніж з українськими областями. Зараз логістика для тих, хто подорожує із Закарпаття, досить заплутана: 12-14 годин потягом до Києва, 3,5 години автівкою до аеропорту у Львові або поїздка через кордон до найближчих аеропортів Польщі, Угорщини чи Словаччини. Ми хочемо забезпечити закарпатцям доступ до транспортних послуг, які мають інші українці», - зазначив Хом'яков.

Новий аеропорт на Закарпатті планують зводити в рамках державно-приватного партнерства. Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для будівництва аеродрому – 3,03 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, альтернативним місцем під новий аеропорт розглядалося село Середнє, що знаходиться між Ужгородом і Мукачевом. Будівництво нового міжнародного аеропорту на Закарпатті анонсував Президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року.