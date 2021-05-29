Економіка України почала відновлюватись після коронакризи – Шмигаль

Вже в перші чотири місяці цього року в уряді фіксують позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У 2021 році ми маємо закласти надійний фундамент, аби українська економіка зростала випереджаючими темпами в наступні роки. При цьому вже в перші чотири місяці цього року ми фіксуємо позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи", - написав Шмигаль.

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Він зазначив, що зростання промисловості у квітні, через ефект низької бази, прискорилося до 13% (проти квітня 2020 року). Водночас за перші 4 місяці року промисловість зросла на 1,5% (проти 4-х місяців 2020). Найшвидше зростання спостерігається в хімічній промисловості, а також у виробництві меблів. Машинобудування за 4 місяці зросло на 6,5%. За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання споживання корелюється і з фактором зростання середніх зарплат в країні. Так, середня номінальна зарплата українців за квітень 2021 року була на 30% більшою за ту, яку вони отримали за квітень 2020 року. Якщо враховувати зростання цін (інфляцію), то зарплати за рік зросли на 20%.

Окрім цього, експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%. В першому кварталі 2021 року основні ринки для наших товарів — це КНР (14,2% від всього експорту), Польща (7,6%), Туреччина (6,4%). За останній час відкрито 8 нових ринків, зокрема в країни Африки та Південної Америки. Відбувається постійна підтримка експортерів через нові державні продукти та формати. Фінансові результати українських підприємств в І кварталі 2021 року одні з найкращих за останні 5 років. Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування склав 166 млрд грн прибутку порівняно з 4,9 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року. Частка збиткових підприємств скоротилася до 27,8% від загального числа наявних великих і середніх компаній (це найнижчий показник в І кварталі за останні 5 років).

"Ми постійно працюємо, щоб український бізнес міг завоювати нові ринки. Так, цього тижня уряд затвердив програму для будівництва інспекційних постів на кордонах, а також на розроблення системи, завдяки якій українські фермери зможуть легко дізнатися вимоги до своєї продукції на будь-якому іноземному ринку. Ця програма спрямована на покращення доступу українських малих та середніх аграріїв на світові ринки. Крім того, нові інспекційні пости будуть обладнані сучасною технікою, і це сприятиме посиленню захисту нашого ринку від неякісних продуктів", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що ринок землі має почати роботу вже через місяць. Уряд продовжує активно готуватися до його запуску та ухвалює необхідні документи для створення якісної інфраструктури. На останньому засіданні уряду затвердили Порядок функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних. Тепер кожен громадянин зможе побачити всю інформацію про земельні ділянки, будівлі, інфраструктуру. За словами Шмигаля, це новий рівень відкритості та дуже важливий аспект для ефективної роботи ринку землі. Портал вже почав працювати як пілотний проєкт і буде активно наповнюватися інформацією від територіальних громад.