Підготовка до приватизації: компанія вперше розкрила дані про запаси корисних копалин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.
"У процесі підготовки до приватизації АТ «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» вперше було знято обмеження щодо доступу до геологічної інформації щодо всіх запасів корисних копалин, які розробляються АТ «ОГХК». Вся інформація в повному обсязі знаходиться у вільному доступі для будь-якого потенційного інвестора та розміщена у віртуальній кімнаті даних", - йдеться в повідомленні.
У ФДМУ зазначають, що опубліковані документи містять детальну інформацію про балансові запаси ільменіту, рутилу та циркону. Поточна виробнича діяльність з видобутку цих копалин дає змгу АТ «ОГХК» мати такі частки на світовому ринку: ільменіту – 2,3%, рутилу – 6,2%, циркону – 1.4%.
Таким чином, АТ «ОГХК» є лідером в Європі та входить у перелік ТОП-10 світу з видобутку титанових та цирконових руд. ОГХК виробляє понад 350 тис. тонн концентратів титанових руд та циркону найвищої якості, що експортуються до 35 країн.
Інформація щодо копалин є одним з ключових факторів, що впливає на інвестиційну привабливість підприємства та визначатиме рівень конкуренції на приватизаційному аукціоні.
Як повідомлялося, ОГХК може бути виставлена на приватизацію вже в червні 2021 року. У ФДМУ зазначали, що приватизацією АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГКХ) зацікавилися 16 потенційних інвесторів.
ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів.
ОГХК створили через націоналізацію і об’єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.