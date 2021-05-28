Підготовка до приватизації: компанія вперше розкрила дані про запаси корисних копалин

У межах підготовки до приватизації АТ «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» вперше було знято обмеження щодо доступу до геологічної інформації щодо всіх запасів корисних копалин, які розробляються АТ «ОГХК».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

"У процесі підготовки до приватизації АТ «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» вперше було знято обмеження щодо доступу до геологічної інформації щодо всіх запасів корисних копалин, які розробляються АТ «ОГХК». Вся інформація в повному обсязі знаходиться у вільному доступі для будь-якого потенційного інвестора та розміщена у віртуальній кімнаті даних", - йдеться в повідомленні.

У ФДМУ зазначають, що опубліковані документи містять детальну інформацію про балансові запаси ільменіту, рутилу та циркону. Поточна виробнича діяльність з видобутку цих копалин дає змгу АТ «ОГХК» мати такі частки на світовому ринку: ільменіту – 2,3%, рутилу – 6,2%, циркону – 1.4%.

Таким чином, АТ «ОГХК» є лідером в Європі та входить у перелік ТОП-10 світу з видобутку титанових та цирконових руд. ОГХК виробляє понад 350 тис. тонн концентратів титанових руд та циркону найвищої якості, що експортуються до 35 країн.

Інформація щодо копалин є одним з ключових факторів, що впливає на інвестиційну привабливість підприємства та визначатиме рівень конкуренції на приватизаційному аукціоні.

Як повідомлялося, ОГХК може бути виставлена на приватизацію вже в червні 2021 року. У ФДМУ зазначали, що приватизацією АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГКХ) зацікавилися 16 потенційних інвесторів.

ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів.

ОГХК створили через націоналізацію і об’єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.