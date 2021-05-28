Середня зарплата за рік зросла майже на 30% — Держстат

Середня номінальна зарплата українців за квітень 2021 року була на 29,8% більшою за ту, яку вони отримали за квітень 2020 року, і становила 13 543 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2021 року становила 13 543 грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6 000 грн). Порівняно із березнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 0,5%, а за останні 12 місяців (відносно квітня 2020 року) – на 29,8%.

Найбільша середня номінальна зарплата за квітень 2021 року була у галузі інформації та телекомунікацій — в середньому 27 101 грн (на 48,0% більше, ніж за квітень 2020 року). На другому місці за цим показником — сфера фінансової та страхової діяльності (23 557 грн, на 16,3% більше); на третьому — професійна, наукова та технічна діяльність (21 883 грн, на 47,8% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за квітень 2021 року були у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (6 979 грн, на 99,4% більше, ніж за квітень 2020 року); адміністративного та допоміжного обслуговування (10 678 грн, на 15,3% більше); освіти (10 859 грн, на 30,7% більше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за квітень 2020 року становила по Україні 10 430 грн, що на 1,6% більше, ніж за квітень 2019 року.