Шмигаль спрогнозував, на скільки зросте середня зарплата в Україні до кінця року

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про позитивний сценарій зростання економіки в країні, що свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ, про це ідеться на його сторінці у Фейсбуці.

“За даними Держстату в березні реальна зарплата (тобто з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і склала 13,6 тисячі гривень. Це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж було за цей же місяць минулого року. Найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) та Тернопільській (+27%) областях. Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень”, — зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ставить перед собою завдання — до 2030 року вийти за рівнем середньої зарплати до показників наших сусідів, Польщі чи Словаччини.