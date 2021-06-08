Київ не змінить своєї позиції щодо постачання води в окупований Крим - МЗС

Позиція української влади щодо поставок води в тимчасово окупований Крим залишається незмінною - це стане можливим тільки після деокупації півострова.

Про це Укрінформу заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Позиція України залишається незмінною. Дніпровська вода потече в деокупований Крим", - зазначив він.

Речник МЗС акцентував, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова.

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"Чим більше Російська Федерація зводитиме військових баз в Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність", - зауважив дипломат.

Ніколенко поінформував, що невиконання Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті Кримської платформи.

Він також наголосив, що кінцевою метою зусиль України має стати повна деокупація українських територій – як Кримського півострова, так і окремих районів у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомлялося, речник української делегації у тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі і радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю виданню «Телеграф» висловив думку, що українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення поставок води в тимчасово окупований Росією Крим у разі «дуже серйозних поступок» з боку Росії.