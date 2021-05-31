Один з пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом тимчасово не працюватиме

Роботу КПВВ «Чаплинка» на адмінмежі з окупованим Кримом з 7 червня буде тимчасово припинено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«З 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду «Чаплинка». Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на КПВВ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» працюватимуть у штатному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, Росія пом'якшила обмеження на в'їзд до окупованого Криму.