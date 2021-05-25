Росія пом'якшила обмеження на в'їзд до окупованого Криму

З 26 травня Росія знімає деякі обмеження на в'їзд у свою країну іноземців, а до окупованого Криму - громадян України через адмінмежу з Херсонською областю.

Про це повідомляє в Фейсбуці Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

«Російський уряд 18 травня пом'якшив обмеження на в'їзд у країну в умовах пандемії - і заодно в анексований Крим з Херсонської області. Іноземні громадяни, до яких російська влада відносить жителів материкової України, тепер можуть поїхати у Крим не тільки до батьків, дітей, подружжів з російським громадянством, а й до братів, сестер, бабусь, дідусів і онуків, усиновлених і усиновителей», - інформує КПГ.

Повідомляється, що також зняті обмеження на однократність виїзду з Криму через наземні пункти пропуску для громадян Росії, які мають посвідку на проживання в інших державах або інше громадянство, а також для тих, хто проходить навчання в зарубіжних вузах або працює за кордоном.

Нові правила повинні набути чинності з 26 травня. При цьому з 1 травня російський уряд зобов'язав своїх громадян з іноземними паспортами - в тому числі й українськими - протягом п'яти днів здати два ПЛР-тести при в'їзді до Криму з проміжком не більше ніж добу, а потім зареєструвати їх на порталі держпослуг.

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Раніше громадяни України, яких РФ зараховує до іноземців, могли потрапити в окупований Крим тільки до родичів першої лінії спорідненості: батьки - до дітей, діти - до батьків, подружжя - один до одного. Крім того, громадяни України, які отримали у Криму російський паспорт, на час пандемії мали право лише на одноразовий виїзд з території окупованого півострова.