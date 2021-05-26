КримSOS передала в ООН докази викрадення окупантами Ервіна Ібрагімова у 2016 році

Громадська організація КримSOS подала клопотання до робочої групи ООН з питань протидії насильницьким зникненням. У документі нагадується, що в окупованому Криму п'ять років тому був викрадений активіст Ервін Ібрагімов, а його доля і місцезнаходження досі залишаються невідомими.

Про це в ході щомісячної акції біля посольства РФ в Києві розповів координатор КримSOS Денис Савченко, передає Укрінформ.

«За згодою батьків Ервіна Ібрагімова наша організація КримSOS подала клопотання до робочої групи ООН з питань протидії насильницьким зникненням. Направлений до ООН кейс Ібрагімова максимально наповнений доказами його насильницького викрадення», - повідомив Савченко.

За його словами, за п'ять років з часу зникнення активіста КримSOS неодноразово направляла заяви на адресу РФ вимоги щодо розслідування його насильницького викрадення, проте ніякої реакції не було.

«За ці роки ми відправляли навіть у Кремль наші заяви, пов'язані зі зникненням, але ніяких відповідей і ніякої реакції від представників РФ ми не отримали», - зазначив Савченко.

Він повідомив, що колишня «прокурор» Криму Наталія Поклонська через місяць після викрадення Ервіна Ібрагімова заявила, що, нібито, бачила його живим і здоровим в ході деяких слідчих дій.

«При цьому ніякої інформації, яка б підтверджувала ці слова, вона не дала. Немає також версій, чому був викрадений Ервін Ібрагімов, і де він знаходиться, якщо живий», - зазначив Савченко.

Активіст наголосив, що за всі злочини, які відбуваються на території окупованого Криму, Росія має нести повну відповідальність і міжнародні інституції повинні цьому сприяти.

У КримSOS висловили надію, що справа активіста буде також розглянута в ЄСПЛ, куди кейс Ібрагімова відправлений за фактом того, що РФ не проводить необхідного розслідування.

В КримSOS вважають за необхідне «продовжити комунікації з міжнародними судовими інстанціями і інформувати їх про ті порушення, які пов'язані з насильницькими зникненнями в Криму і неправильним розслідуванням даних кейсів».

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Савченко нагадав, що на сьогодні в списку КримSOS - 44 жертви насильницьких зникнень на території Криму. З них доля і місцезнаходження 15-ти осіб досі не відомі.

Акції громадської організації КримSOS почалися в червні 2016 року - через місяць після викрадення члена Бахчисарайського регіонального меджлісу, члена виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова.

Повідомлялося, що за Ібрагімовим стежили ще з 2014 року, а пропав він в ніч з 24 на 25 травня 2016 року.

Камера зовнішнього спостереження зафіксувала, як на об'їзній дорозі Бахчисарая його машину зупинили люди в формі ГІБДД РФ на білому мікроавтобусі «ФордТранзіт» з номерами Воронезької області. На записі видно, як Ервін намагався втекти від переслідувачів, але його силою посадили в мікроавтобус.