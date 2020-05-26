Викрадення в Криму: Ми чекаємо на тебе, Ервіне!

Він був насильно викрадений окупантами

Для багатьох із нас ранок 25 травня 2016 року розпочався тривожними повідомленнями з Криму про зникнення в ніч з 24 на 25 травня Ервіна Ібрагімова, члена Виконавчої Ради Всесвітнього конгресу кримських татар, члена Бахчисарайського регіонального меджлісу, екс-депутата Бахчисарайської міської ради.

Про те, що зникнення Ервіна насправді було насильницьким викраденням, стало очевидним у лічені години, коли батько і друзі Ервіна переглянули відеозапис з охоронної камери, яка була розташована близько від місця нападу на Ервіна.

Злочинці, які зупинили машину, керовану Ервіном, а потім силоміць посадили його в свою машину, були у формі співробітників російської окупаційної поліції.

Про те, що трапилося, батько Ервіна – Умер Ібрагімов, негайно, 25 травня 2016 року, звернувся із заявою в російську окупаційну прокуратуру Криму, яку на той момент очолювала Наталія Поклонська.

Батько викраденого - Умєр Ібрагімов



Через деякий час розслідування обставин викрадення Ервіна Ібрагімова було призупинено.

Вимоги про з'ясування обставин насильницького викрадення Ервіна і про його долю включені в багато рішень і резолюцій міжнародних організацій.

Нещодавно про це говорилося також на засіданні Ради Безпеки ООН (за формулою Арріа): "Як, не позбавивши Крим від російської окупації й не відновивши державний суверенітет України над півостровом, ми зможемо допомогти в пошуку сина батькам насильно викраденого окупантами Ервіна Ібрагімова, члена Виконавчого ради Всесвітнього конгресу кримських татар, члена регіонального меджлісу?».

Доля Ервіна Ібрагімова не відома по сьогодні…

Ми чекаємо на тебе, Ервіне!

Рефат Чубаров

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