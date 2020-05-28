Акція КримSOS нагадала про викрадення людей на окупованому півострові

Громадська організація Крим-SOS провела 46-ту акцію на підтримку рідних та близьких жертв насильницьких зникнень в окупованому Росією Криму #де_Ервін. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні вона відбулася в онлайн-режимі.

Про це повідомляє КримSOS.

"Громадські діячі та знайомі Ервіна Ібрагімова - Aлім Алієв, Наріман Джелялов, Эдем Бекиров, Таміла Ташева - записали відеозвернення, в яких висловлюють підтримку батькам та близьким Ервіна Ібрагімова", - йдеться у повідомленні.

За даними громадської організації, шість років тому, 26 травня 2014 року в Сімферополі був викрадений активіст та співзасновник громадської ініціативи “Український дім” Тімур Шаймарданов.

"Він не приховував свою громадянську позицію та активно допомагав українським військовим частинам. Цього дня Тімур пішов з дому у справах і не повернувся. Свідки та родичі Тімура повідомляли про причетність “кримської самооборони” до його зникнення. Пошуками Тімура Шаймарданова зайнявся його друг та соратник Сейран Зінедінов, який згодом також був викрадений", - повідомляє КримSOS.

Також, за даними організації, два роки потому, 24 травня 2016 року, був викрадений Ервін Ібрагімов, житель міста Бахчисарай, член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар, екс-депутат Бахчисарайського міськради, член регіонального Меджлісу.

"Того дня пізно ввечері на об'їзній дорозі міста Бахчисарай його машину зупинили люди в формі ДІБДР Росії на білому мікроавтобусі "ФордТранзит". Камера зовнішнього спостереження, яка була встановлена ​​в одному з найближчих магазинів, зафіксувала викрадення. На записі видно, як Ібрагімов намагався втекти, але його зловили і насильно посадили в мікроавтобус. Після цього машина через лісосмугу поїхала в бік Бахчисарайського водосховища. Незадовго до викрадення Ібрагімов кілька разів говорив про те, що за ним ведеться стеження на автомобілі "Шкода" білого кольору з номером 350 Воронезької області", - інформує громадська організація.

Як зазначається, загалом за шість років російської окупації Криму було викрадено 45 осіб. 15 з них досі не знайдені.