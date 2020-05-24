Чотири роки тому викрали члена Всесвітнього конгресу кримських татар, його досі не знайшли

Чотири роки тому викрали члена Всесвітнього конгресу кримських татар, його досі не знайшли

Укрінформ
Рівно чотири роки тому в окупованому Криму було викрадено активіста, члена виконавчої ради Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. Місцеперебування зниклого наразі не встановлено.

Про це нагадує в Facebook Кримська солідарність.

«У цей день, 24 травня 2016 року, рівно 4 роки тому, весь кримськотатарський народ збентежила новина про викрадення Ервіна Ібрагімова. Минуло 4 довгих роки, протягом яких кожен день був наповнений сльозами і болем батьків і близьких. А також надією, що в один із днів його буде знайдено», - йдеться в повідомленні.

За даними Кримської солідарності, у справі про викрадення Ервіна Ібрагімова оккупаціонними правоохоронними органами було порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 126 КК РФ. Однак прогресу в "розслідуванні" справи виявлено не було, а у вересні 2017 року слідство і взагалі було призупинено. Організатори та виконавці викрадення не знайдені, а місцезнаходження Ервіна Ібрагімова лишається невідомим.

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Тим часом, в матеріалах справи є запис з камер відеоспостереження, на якому чітко видно, як невідомі в формі співробітників ДПС силоміць заштовхують Ервіна до мікроавтобуса і їдуть через лісосмугу в бік Бахчисарайського водосховища. Також у справі наявні виявлені на місці злочину документи і повідомлення з погрозами, що надійшли на телефон Ібрагімова.

З 2016 року під стінами посольства РФ в Києві проходить щомісячна акція "Where is Ervin?" (Де Ервін?), організована громадською організацією Крим-SOS, яка таким чином нагадує країні-агресору про 43 жертв насильницького зникнення людей в окупованому Криму.

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