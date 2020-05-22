"Суд" у Криму оголосив у розшук колишнього бранця Кремля Бекірова

Сімферопольський "суд" оголосив у розшук громадянина України Едема Бекірова, визволеного з полону під час обміну у вересні 2019 року.

Про це повідомила у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Росія продовжує репресії над кримськими татарами – переслідує та проводить незаконні судилища над ними. Сьогодні «Центральний районний суд м. Сімферополя» ухвалив рішення щодо оголошення у розшук кримського татарина Едема Бекірова, здійснення якого доручено "прокурору Республіки Крим", - написала вона.

Омбудсмен також нагадала, що днями у Ростові-на-Дону відбулося судове засідання щодо Рустема Емірусеінова, Арсена Абхаірова і Ескендера Абдулганієва за відсутності адвокатів, що є грубим порушенням прав на захист та справедливий суд, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

"Еміль Джемаденов вже понад 90 днів перебуває в ШІЗО, а Теймур Абдуллаєв – понад 70. Це кричущі випадки порушення не лише міжнародних стандартів поводження з в’язнями, а й російського законодавства. Таке поводження з політв'язнями неприпустиме, тим паче, що адміністрація російської колонії не допускає до громадян України адвокатів, посилаючись на карантинні заходи", - заявила омбудсмен.

Крім того, за словами Денісової, вона щодня отримує сигнали щодо порушення прав незаконно ув’язнених кримських татар на отримання належної медичної допомоги. Зокрема, 60-річний Сервет Газієв скаржиться на підвищений артеріальний тиск та проблеми з кишківником. Ерфан Османов, якого утримують у психіатричній лікарні, також має підвищений артеріальний тиск та проблеми з серцем. Однак, як і інші незаконно ув’язнені громадяни України, вони не отримують належної медичної допомоги.

"Все це свідчить про те, що російська окупаційна влада шукає будь-які приводи, аби продовжити переслідування та знущання з кримських татар", - наголосила омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня 2019 року в Україну у межах обміну утримуваними особами повернулися 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року, та 11 незаконно засуджених у Росії громадян України, серед них і Едем Бекіров.

57-річний Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року на в'їзді до Криму і звинувачений за ч. 2 ст.222, ч.2 ст. 222.1 (зберігання і передача вибухонебезпечних речовин і патронів).

13 грудня Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці, потім цей запобіжний захід неодноразово продовжували попри те, що він - інвалід I групи (ампутовано ногу), хворий на цукровий діабет, а також переніс інфаркт і операцію на серці.