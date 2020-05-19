Окупанти у Криму хочуть примусово доставити Бекірова в "суд"

Окупаційний суд міста Сімферополь виніс ухвалу примусово доставити колишнього політичного в’язня Кремля кримського татарина Едема Бекірова на наступне засідання 22 травня.

Про це у Facebook написала донька Бекірова Елеонора.

«Сьогодні 19 травня відбулося судове засідання у справі мого батька Едема Бекірова. Центральний районний суд Сімферополя ухвалив доставити мого батька Едема Бекірова на наступне засідання 22 травня примусовим приводом...», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що окупаційна влада в Криму вирішила відновити судовий процес проти Едема Бекірова, якого у вересні 2019 року звільнили в результаті обміну між Україною та Росією.

Справу проти Бекірова центральний райсуд Сімферополя призупинив 7 жовтня 2019 року до повного одужання. За словами Елеонори Бекірової, її батько з вересня 2019 року пройшов тривале лікування в кількох лікарнях, були проведені дві складні операції, триетапний курс антибактеріальної терапії і курс неврології.

7 вересня в Україну повернулися 11 незаконно засуджених у РФ громадян України і 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

57-річний Едем Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року на в'їзді до Криму. Його обвинуватили в тому, що нібито він зберігав вибухонебезпечні речовини й набої.

13 грудня Бекірова заарештували на два місяці, потім цей запобіжний захід неодноразово продовжували, попри те, що він - інвалід I групи (ампутовано ногу), хворий на цукровий діабет, а також переніс інфаркт і операцію на серці.

Після повернення з полону Бекірову зробили кілька складних операцій, у т.ч. операцію стентування судин ніг.