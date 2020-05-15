Фігуранта "ялтинської справи" етапували з Ростова в Таганрог

Фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» політв’язня Мусліма Алієва етапували зі слідчого ізолятора в Ростові-на-Дону до аналогічної пенітенціарної установи в Таганрозі.

Про це повідомила його дружина Наджі Алієва, інформує «Кримська солідарність».

За її словами, Муслім Алієв перебуває в одиночній камері.

«Вчора, 14 травня, йому дозволили офіційний дзвінок, який тривав 10 хвилин. Перебуває він в спецблоці, в одиночній камері. На умови утримання особливо не скаржився. Єдине, про що сказав, що холодно», – зазначила Алієва.

Як повідомлялося, 12 листопада 2016 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засуджено до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Amnesty International розпочала кампанію, в рамках якої закликає Росію звільнити політв'язня Емір-Усеїна Куку і ще п'ятьох мусульман, які проходять з ним у цій кримінальній справі.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Фото: Антон Наумлюк