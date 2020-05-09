Кримським політв'язням усе частіше відмовляють у належній меддопомозі - правозахисник

Випадки ненадання кримським політв'язням медичної допомоги в місцях позбавлення волі значно почастішали у порівнянні з минулим роком, що неприпустимо в умовах пандемії коронавірусу.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман.

«У першому кварталі 2020 року зафіксовано 48 випадків порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я, 38 з яких були скоєні відносно кримських татар. Цей показник перевищив кількість таких порушень у 1-му кварталі 2019 року – тоді ми зафіксували 32 випадки, 16 з яких були відносно кримських татар», - повідомив Сагірман.

За його словами, кількість таких порушень щодо кримських татар зросла більш ніж удвічі.

Як вважає правозахисник, така тенденція стосовно політв'язнів Криму характеризує політику навмисного ненадання їм належної медичної допомоги в місцях утримання під вартою, що неприпустимо, особливо на тлі пандемії коронавірусу.

Ще однією формою порушення основних свобод політв'язнів є їх етапування з Криму.

За словами голови Кримськотатарського ресурсного центру Ескендера Барієва, в першому кварталі 2020 року було зафіксовано 15 випадків незаконного вивезення політв'язнів з території Криму, в тому числі 12 – стосовно кримських татар.

«Етапування зазнали фігуранти «справи Хізб ут-Тахрір» Рустем Емірусеїнов, Арсен Абхаїров, Ескендер Абдулганієв, Теймур і Узеїр Абдулаєви, Айдер Саледінов, Рустем Ісмаїлов і Еміль Джемаденов, фігуранти «справи «українських диверсантів» Володимир Дудка та Олексій Бессарабов, а також Олег Приходько. Деякі з них зазнали етапування двічі», - розповів Барієв.

Він підкреслив, що незаконне переміщення громадян України з окупованого Криму на територію Росії (найчастіше в Ростовську область, Москву і Башкортостан) здійснюється «у зв'язку з винесенням їм вироку та з метою віддалення їх від родичів і співвітчизників, щоб їм було складніше надавати необхідну підтримку і допомогу».