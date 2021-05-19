Канада вимагає від Росії припинити агресію проти України - глава МЗС

Росія має негайно припинити свої агресивні дії, які вона чинить проти України й інших держав регіону.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно з нагоди дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу.

“Канада залишається глибоко занепокоєною погіршенням ситуації із правами людини на території незаконно окупованого Кримського півострова. Ми продовжуємо засуджувати заборону Росією Меджлісу, самоврядного органу кримських татар, й закликаємо РФ припинити свої агресивні дії у регіоні”, - сказав Гарно.

Він наголосив, що примусова депортація радянською владою кримських татар із землі їх предків “служить сумним, але потужним нагадування про несправедливість, яка триває досі”. “Сьогодні ми вшановуємо пам’ять кримськотатарського народу та повторюємо, що Канада завжди підтримуватиме суверенітет й територіальну цілісність України”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, щороку 18 травня в Україні та світі вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року і загалом тривала до початку червня, а перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня.

Фото: CP