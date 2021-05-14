Тренування поблизу Криму: українські військові розгорнули «Урагани»

Неподалік адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом підрозділи реактивної артилерії відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє служба зв'язків з громадськістю командування Об'єднаних сил Збройних сил України.

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що польові тренування зі злагодженості розрахунків РСЗВ “Ураган” пройшли в умовах, максимально наближених до бойових.

“За лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність. Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження”, - повідомив Наєв.

За його словами, військовослужбовці відпрацювали навчальні вправи зі знищення морських десантів, бронетехніки та замаскованих пунктів управління умовного противника.

Реактивники також виконали вправи з дистанційного мінування вихідних районів імовірного наступу умовного противника.

“Мінні загородження застосовують практично у всіх видах бойових операцій. По-перше, вони не дозволяють противнику дістатися до місця призначення. По-друге, блокують фланги та шляхи обходу, що заважає висадці як повітряного, так і морського десанту", — пояснив командувач Об'єднаних сил.

За словами Наєва, головною перевагою дистанційного способу мінування є швидкість встановлення. За лічені хвилини бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню “засіюють” мінами велику територію, що сповільнює темпи наступу противника.

Командувач додав, що ці підрозділи цілодобово знаходяться в повній боєготовності у районах зосередження, а в разі загострення ситуації завжди готові висунутися в заданий район та адекватно відреагувати на військову загрозу.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня на одному з полігонів бойової підготовки на Херсонщині екіпажі тактичних ракетних комплексів «Точка-У» провели навчання, відточуючи злагодженість дій.