Українські морпіхи відпрацювали десантування з моря та повітря

Протягом двох днів військовослужбовці підрозділів морської піхоти, які проходять поглиблений курс підготовки в Школі морського піхотинця Навчального центру ВМС Збройних сил України, відпрацьовували десантування з моря та повітря.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

"Зокрема, морські піхотинці здійснили десантування за допомогою комплекту бортового обладнання "Канат-1", а також відпрацювали висадку морського десанту на необладнане узбережжя з малого десантного катера "Сватове". Такі заняття дають військовослужбовцям важливий практичний досвід, який вони неодноразово застосовуватимуть для виконання завдань за призначенням під час своєї подальшої служби", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що систему "Канат-1" використовують для десантування на важкодоступних або обмежених ділянках місцевості та за складних метеоумов.

"Перед морпіхами стояло завдання здійснити десантування, зайняти плацдарм та взяти під контроль визначений район. У ході заняття кожен морський піхотинець мав змогу декілька разів виконати вправу для повного засвоєння усіх тонкощів такого роду бойової роботи", - уточнили у ВМС.

Підрозділи морської піхоти здійснили також перехід морем на малому десантному катері "Сватове". Під час висадки інструктори Школи морського піхотинця розігрували різні сценарії з метою максимально наблизити умови тренування до бойової ситуації. Після чого висадились на необладнане узбережжя.

Цей етап підготовки для морських піхотинців є одним з найважливіших, адже тут військовослужбовці вчилися діяти у складі морського тактичного десанту. Окрім того, морпіхи відпрацювали несення чергування з протидиверсійної оборони корабля під час переходу морем та боротьби за живучість, підсумували у ВМС.

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Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua