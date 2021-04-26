Морпіхи на Одещині готувалися зупиняти прорив умовного ворога

Військовослужбовці бригади морської піхоти ВМС ЗСУ провели тактико-стройові навчання, в ході яких відпрацювали питання щодо організації протидесантної оборони на загрозливих напрямках.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.

Зазначається, що за легендою, тактична група морської піхоти отримала сигнал про наступ умовного ворога, після чого здійснила марш колоною військової техніки в район ймовірного прориву. До складу групи також увійшла реактивна артилерія та протитанкові засоби, які є в розпорядженні морської піхоти.

Морпіхи провели тактико-спеціальне навчання на Одещині / Фото: ВМС ЗС України

В пресслужбі відзначили, що особовий склад бригади успішно впорався з поставленим завданням. Попри значний наявний бойовий досвід, подібні заходи дають можливість особовому складу підтримувати навички на належному високому рівні.

Читайте також: Українські моряки візьмуть участь у навчаннях ВМС Туреччини Dogu Akdeniz

Раніше повідомлялось, що на Одещині та Миколаївщині підрозділи окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти ВМС ЗСУпровели тактико-спеціальні заняття з приведення підрозділів у бойову готовність. Артилеристи тренувалися виконувати завдання за умови ведення бойових дій під час оборони морського узбережжя.