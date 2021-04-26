Морпіхи на Одещині готувалися зупиняти прорив умовного ворога
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.
Зазначається, що за легендою, тактична група морської піхоти отримала сигнал про наступ умовного ворога, після чого здійснила марш колоною військової техніки в район ймовірного прориву. До складу групи також увійшла реактивна артилерія та протитанкові засоби, які є в розпорядженні морської піхоти.Морпіхи провели тактико-спеціальне навчання на Одещині / Фото: ВМС ЗС України
В пресслужбі відзначили, що особовий склад бригади успішно впорався з поставленим завданням. Попри значний наявний бойовий досвід, подібні заходи дають можливість особовому складу підтримувати навички на належному високому рівні.
Раніше повідомлялось, що на Одещині та Миколаївщині підрозділи окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти ВМС ЗСУпровели тактико-спеціальні заняття з приведення підрозділів у бойову готовність. Артилеристи тренувалися виконувати завдання за умови ведення бойових дій під час оборони морського узбережжя.