На Одещині провели антитерористичні тренування спецпризначенців

Спецпідрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції та ЗСУ взяли участь у міжвідомчих антитерористичних тренуваннях, які пройшли на Одещині.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби, передає Укрінформ.

Головними елементами денних та нічних навчань були безпарашутне десантування, спуски з гелікоптера за допомогою бортового обладнання «Адаптер-М1», евакуація підрозділів після виконання бойових завдань.

Військовослужбовці прикордонного «ДОЗОРу» отримали відповідні сертифікати, зазначили в ДПСУ.

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Як повідомляв Укрінформ, на півдні України пройшли заняття з тактичної підготовки десантно-штурмових підрозділів, підпорядкованих командуванню Об’єднаних сил Збройних сил України.

Фото: dpsu.gov.ua