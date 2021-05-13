Адмінмежу з окупованим Кримом стало перетинати менше транспорту – Разумков

Наразі кількість автівок, що перетинають адмінмежу з ТОТ АР Крим, зменшилася через коронавірус у рази, проте митники й прикордонники готові повернутися до режиму, в якому працювали раніше.

Про це на брифінгу в Херсонській області на КПВВ «Каланчак» повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми говоримо про організацію процесу, то ковід, згідно з тією інформацією, яка є сьогодні, значно зменшив кількість людей, які перетинають пункти пропуску. Якщо раніше це було до 500 автівок на день, то сьогодні - до 50. Але можливості достатньо великі, запас потужності достатньо серйозний», - сказав Разумков.

За його словами, і прикордонники, і митники готові працювати в умовах, коли потік через адмінмежу збільшиться.

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Спікер ВР також зазначив, що і КПВВ «Чонгар», і «Каланчак», де він побував сьогодні разом зі спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен, не потребують додаткових «глобальних покращень» - тут створені достатньо хороші умови для того, щоб і персонал нормально працював, і були достатньо комфортні умови для перетину людьми.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков разом зі спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен 13 травня відвідали КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим та поспілкувалися зі ЗМІ.

Фото: Офіційний вебпортал парламенту України