В Україні повідомили про підозру ще одному «військовому комісару» окупованого Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру "військовому комісару" окупованого півострова за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прокуратура АРК у Фейсбуці.

"Повідомлено про підозру ще одному окупаційному "військовому комісару міста Красноперекопськ та Красноперекопського району Республіки Крим" за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні законів та звичаїв війни, що полягають у примушуванні цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах держави-окупанта", - ідеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що підозрюваний, громадянин Російської Федерації, з листопада 2018 року перебував на посаді "військового комісара Бахчисарайського району Республіки Крим", а з квітня 2020 року був призначений на посаду "військового комісара м. Красноперекопськ та Красноперекопського району Республіки Крим".

"Комісар" здійснював реалізацію політики РФ та її окупаційної адміністрації, спрямованої на проведення незаконних примусових призовних компаній цивільного населення півострова до лав збройних сил держави-окупанта. Відтак, підозрюваний, реалізуючи незаконні «укази» вищого керівництва держави-окупанта, безпосередньо розробляв план та організовував 5 призовних компаній кримчан у відповідних районах", - сказано в повідомленні.

Вказані дії є порушенням заборони державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в її збройних силах, передбаченої ст. 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Разом з тим, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, Росія здійснює пропаганду служби у власних збройних силах, зокрема і серед дітей. Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в АР Крим.

Загалом повідомили про підозру шістьом "військовим комісарам" різних районів окупованого Криму, які починаючи з 2015 року безпосередньо організовують та проводять на півострові незаконні призовні компанії. Санкція статті передбачає покарання на строк від 8 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 14 квітня прокуратура АРК повідомила про підозру колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України у вчиненні державної зради.