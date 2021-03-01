Російські медіа активно поширювали фейки про «водну блокаду» Криму - ІМІ

У лютому матеріали російських медіа про Крим були присвячені колапсу з Кримським мостом, проблемам з водою і антиукраїнській пропаганді.

Про це повідомляє Інститут масової інформації, передає Укрінформ.

«Аналіз показав, що 34% згадок про Крим стосувалися ситуації з погодою і сильними снігопадами на півострові, внаслідок чого стався колапс із рухом «Кримським мостом». На другому місці за кількістю згадок – проблема з водопостачанням у Криму, на яку припало 16% усіх матеріалів про Крим», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що переважна більшість матеріалів на цю тему розповідала про «стабілізацію» з водопостачанням, російська влада роздавала обіцянки, що «проблем з водою в Криму не буде». Не обійшлось і без України: російські медіа активно поширювали фейки про те, що Україна збирається «добудувати дамбу, яка перекриє подачу води до Криму». Поширювався термін «водна блокада», яку нібито планує запустити Україна цього року, і російські політики та посадовці коментували, чи запускатиме Росія у відповідь «газову блокаду» України.

На третьому місці за кількістю згадок (15%) – антиукраїнська та антизахідна пропаганда. Зокрема, російську владу надзвичайно збурив заклик України до міжнародної спільноти запровадити нові санкції щодо Росії стосовно Криму. Окремо російські медіа критикували британський уряд, який дав Україні кошти на підтримку «кримських структур».

Для моніторингу були обрані п'ять новинних сайтів: РИА Новости, «Лента.ру», ТАСС, «Российская газета» та RT.com. До вибірки ввійшли всі матеріали, що вийшли на цих сайтах у період із 16 до 20 лютого 2021 року включно, і в яких містилися згадки про окупований Крим.