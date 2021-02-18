Україна спростовує російський фейк про відновлення залізничного сполучення з Кримом

Представництво Президента України в АР Крим спростувало російський фейк про відновлення залізничного сполучення з півостровом.

Про це йдеться в дописі у Фейсбуці установи, повідомляє Укрінформ.

"Україна не планує відновлення прямого залізничного сполучення з Кримом до моменту деокупації тимчасово окупованої території", - зазначили у Представництві.

Крім того, "у зв’язку з розповсюдженням у пропагандистських медіа представниками окупаційної адміністрації Російської Федерації завідомо неправдивої інформації з метою розпалювання ворожнечі і маніпулювання свідомістю жителів Кримського півострову", у Представництві нагадали, що Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму. Провідними інструментами на шляху деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є політико-дипломатичний та санкційний тиск на Російську Федерацію.

"Внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у ході збройної агресії Російської Федерації проти України залізничне сполучення між Кримським півостровом та материковою частиною території України було припинено у 2014 році. Також було припинено курсування міжнародних потягів на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Натомість заходи з покращення залізничного пасажирського сполучення між районами, наближеними до КПВВ на адміністративній межі з Кримом та стратегічними населеними пунктами, розташованими на материковій частині території України, здійснюватимуться виключно з метою реінтеграції жителів ТОТ і покращення умов перетину адміністративної межі", - наголошується в дописі.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця найближчим часом має намір запустити потяги на територію, яка межує з тимчасово окупованим Кримом. На сам півострів запустити потяги Україна наразі не може.