Кувейтська «The Times» розповіла про український онлайн-проєкт щодо Криму
Укрінформ
Газета "The Times, Kuwait" розповіла про новий онлайн-проєкт, який змальовує Крим очима видатних українців.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Кувейті.
«Ахтем Сеітаблаєв, Мустафа Джемілєв, Олег Сенцов та Джамала наразі не можуть відвідати рідний півострів, але у VR-проєкті розповідають, що вони пам'ятають про Крим та як його втрата вплинула на них», - йдеться у повідомленні.
Публікацію «Крим, який українці люблять, за яким сумують та на який чекають» розміщено у розділі подорожей видання.