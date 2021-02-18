Кувейтська «The Times» розповіла про український онлайн-проєкт щодо Криму

Газета "The Times, Kuwait" розповіла про новий онлайн-проєкт, який змальовує Крим очима видатних українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Кувейті.

«Ахтем Сеітаблаєв, Мустафа Джемілєв, Олег Сенцов та Джамала наразі не можуть відвідати рідний півострів, але у VR-проєкті розповідають, що вони пам'ятають про Крим та як його втрата вплинула на них», - йдеться у повідомленні.

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Публікацію «Крим, який українці люблять, за яким сумують та на який чекають» розміщено у розділі подорожей видання.