Литва закликала РФ звільнити політв'язнів та припинити мілітаризацію Криму

Литва засуджує військову агресію РФ проти України, що почалася сім років назад, і здійснену спробу окупації Криму.

Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства закордонних справ Литви до Дня спротиву окупації АРК і Севастополя, повідомляє Укрінформ.

«Ми рішуче засуджуємо військову агресію РФ проти України, що почалася сім років назад і все ще триває, а також здійснену незаконну окупацію Криму і Севастополя з грубим порушенням норм міжнародного права», - йдеться в заяві.

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Литовський МЗС закликав РФ поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

«Ми закликаємо Росію припинити у незаконно окупованому Криму систематичні порушення прав людини і основних свобод, репресії проти правозахисників, журналістів, представників громадянського суспільства, особливо кримських татар, а також скасувати заборону на діяльність Меджлісу кримських татар. Ми закликаємо звільнити громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні, припинити мілітаризацію півострова і забезпечити вільну навігацію в Азовському морі і Керченській протоці», - заявляє зовнішньополітичне відомство.

МЗС Литви підкреслив, що має намір продовжувати послідовну політику невизнання окупації та домагатися, щоб санкції Євросоюзу та інші міжнародні санкції що застосовуються до Росії, діяли до тих пір, поки вона не піде з незаконно зайнятих територій України.

Як повідомлялося, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.