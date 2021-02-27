У Петербурзі провели поодинокі пікети на честь Дня опору окупації Криму

Петербурзькі активісти з групи «Мирний опір» провели ввечері 26 лютого, в честь Дня опору окупації Криму і Севастополя, серію одиничних пікетів в центрі міста, на Невському проспекті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в акаунті «Мирного опору» на Фейсбуці.

«26 лютого 2021 року, в День Кримського Опору російської окупації, прихильники Мирного Опору Санкт-Петербурга провели на Невському проспекті серію одиничних пікетів на відзначення цього дня. Поліція не перешкоджала проведенню акції», - йдеться в повідомленні активістів.

Воно проілюстровано фотографіями пікетів. На них активісти стоять з плакатами, прапорами України і кримськотатарського народу.

Акція в честь Дня опору окупації Криму // Фото: Ілля Ткаченко, Facebook

Як відомо, 26 лютого Україна відзначає День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

В цей день в Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будівлею кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.

Як повідомляв Укрінформ, активісти петербурзької групи «Мирний опір» вже понад чотири роки проводять безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» в пам'ять про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа вони виходять на вулиці Петербурга з метою розповісти про ситуацію в окупованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини. Вони пояснюють, що намагаються зробити факти переслідування кримських татар публічними, посилити громадський тиск на «людей, які приймають рішення».