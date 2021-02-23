ЄС закликав Росію припинити підривати безпеку в Чорноморському регіоні

Росія повинна припинити створювати виклики безпеці в регіоні Чорного та Азовського морів шляхом мілітаризації Криму, військової агресії проти України, а також інших порушень міжнародного права на окупованому півострові.

З такою заявою виступив у вівторок на засіданні Генасамблеї ООН заступник постійного представника ЄС при ООН посол Сільвіо Гонзато, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Тривала російська мілітаризація півострова Крим продовжує негативний вплив на ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні та за його межами»,- наголосив європейський дипломат.

У цьому зв’язку представник Євросоюзу закликав Росію припинити перешкоджання законному здійсненню прав і свобод судноплавства в Азовському морі.

«Невиправдане застосування Росією сили 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки, будівництво Керченського мосту без згоди України та відкриття його залізничної ділянки в грудні 2019 року є порушенням суверенітету й територіальної цілісності України, що ми неодноразово засуджували»,- нагадав Гонзато.

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Водночас, він констатував погіршення ситуації з правами людини на окупованому й мілітаризованому Кримському півострові. «Мешканці півострова відчувають систематичні обмеження прав людини та основних свобод», - заявив посол.

Представник ЄС наголосив, що, за резолюцією 75/29 ГА ООН, регіональні та міжнародні організації моніторингу прав людини мають отримати безперешкодний доступ до всієї території Криму. «Журналісти, інші працівники ЗМІ, правозахисники та повинні мати можливість працювати самостійно, без зайвого втручання та залякування», - заявив дипломат.

Представник ЄС вкотре закликав РФ звільнити незаконно затриманих українських громадян, а також припинити зміни демографічної структури Криму шляхом масового переселення людей з Росії на півострів. Крім того, він висловив очікування, що РФ забезпечить поліпшення екологічної ситуації в Криму, яка суттєво погіршилася.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС застосувати до Росії санкції за порушення прав людини в окупованому Криму.