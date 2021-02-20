Сім років російської агресії: у МЗС розповіли про наслідки

Російська Федерація агресією не досягла своєї стратегічної мети щодо України, не утримала нашу державу у сфері свого впливу, а навпаки — назавжди втратила її.

Про це зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеокоментарі до 7-их роковин початку збройної агресії Росії проти України, опублікованому на сторінці МЗС у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Російська агресія не змогла досягнути своєї стратегічної мети. Москва не утримала Україну у сфері свого впливу. Навпаки, назавжди втратила її. Сьогодні Україна продовжує свій розвиток як європейська держава, яка рухається до членства в ЄС і НАТО. Український народ ніколи не питав, не питає і не питатиме ні в кого дозволу обирати власне майбутнє”, - підкреслив він.

Міністр нагадав, що сьогодні виповнюється 7 років відтоді, як Росія віроломно напала на Україну.

Водночас він висловив думку, що коли Путін віддав наказ “зеленим чоловічкам” почати захоплення Криму, то він не врахував головного - що кинув виклик не лише Українській державі, яка тоді була у тяжкому стані, а кинув виклик нескореному українському народові.

Крім того, Кулеба запевнив, що світова коаліція на підтримку України в протистоянні російській агресії зберігається і зміцнюється. За його словами, про це свідчить режим санкцій проти Росії з боку ЄС, США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії, Норвегії та інших держав; численні резолюції ООН, ОБСЄ, Ради Європи, ЮНЕСКО.

“Цього року Україна запускає Кримську платформу, аби згуртувати світ довкола наших зусиль з деокупації Криму. Ми продовжуємо боротися за Донбас, мирне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на українських умовах. Українська держава була, є і буде соборною, вільною та незалежною”, - наголосив глава МЗС.

Водночас у МЗС опублікували інфографіку, на якій показали кількість російських військ в Україні, їхнє оснащення, кількість українських жертв російської агресії, демографічні зміни, екологічні проблеми.

“Демократичний світ повинен жорстко відповідати на постійні порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права. Тимчасова окупаційна влада РФ перетворила окуповані території на гетто безправ’я посеред Європейського континенту. Українські Крим та окремі райони Донбасу, окуповані Росією, стали місцями терору та свавілля”, - заявили в МЗС.

У міністерстві також додали, що Україна та міжнародне співтовариство мають разом непохитно протидіяти агресивній війні Російської Федерації, підтримувати на міжнародному порядку денному відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Сім років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Росія вторглася на територію України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в рамках операції із захоплення півострова.

За сім років російської збройної агресії загинуло понад 13 тисяч людей, зокрема понад 3 тисячі цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона людей вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Попри всі зусилля України та міжнародного співтовариства знайти мирне вирішення конфлікту, збройна агресія Росії триває і кількість її жертв продовжує зростати щодня.

На тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно порушує права людини. У Криму переслідуються проукраїнські активісти, поширені випадки викрадень і вбивств, близько сотні людей перебувають за ґратами через безпідставні, політично вмотивовані звинувачення. Тривають цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу. У зоні бойових дій на Донбасі значних руйнувань зазнали міста й села, інфраструктура та промислові об’єкти. Тимчасова окупація призводить до руйнування культурної та історичної спадщини, а також до катастрофічних екологічних наслідків як на Донбасі, так і в Криму.