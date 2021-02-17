Політв'язню Абдуллаєву знову продовжили термін у ШІЗО

Українському політв'язню в РФ Теймуру Абдуллаєву, якого утримують у ВК-2 (м. Салават), укотре продовжили термін тримання в штрафному ізоляторі. До ШІЗО також відправили його брата Узеїра Абдуллаєва, який перебуває у ВК-16 (також у Салаваті).

Про це мати політв'язнів Діляра Абдуллаєва написала в Фейсбуці.

«Я сьогодні телефонувала в колонію Салавата, де в різних таборах утримуються невинні мої сини. Мені стало відомо, що Тимур в ШІЗО, йому продовжили чергове надумане покарання за непокору адміністрації (термін попереднього покарання закінчувався 16 лютого, - ред.), на скільки діб цього разу - в оперчастині мені відповіли, що не мають такої інформації», - пише Абдуллаєва.

Вона також зателефонувала в колонію до Узеїра для уточнення технічних питань, чи можна відправляти в колонію бандеролі до 5 кг. Однак з розмови їй стало зрозуміло, що і «старший син Узеїр також у ШІЗО».

Раніше повідомлялося, що кримчанина Теймура Абдуллаєва з березня минулого року практично весь час тримають у штрафному ізоляторі ВК-2 (м. Салават, Башкирія, РФ). У серпні 2020-го ненадовго переводили в камеру з суворими умовами тримання, у листопаді-грудні - в карантин у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Решту часу він провів у ШІЗО.

Кримчанина Теймура Абдуллаєва засудили на 16,5 років позбавлення волі і 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брата Узеїра Абдуллаєва - на 12,5 років позбавлення волі.

ПЦ «Меморіал» визнав усіх засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.