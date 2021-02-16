Рада звернеться до міжнародних інституцій із закликом засудити окупацію Криму

Верховна Рада звернеться до міжнародних інституцій із закликом засудити тимчасову окупацію Криму та порушення прав людини.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Так, відповідний проєкт постанови №4655 щодо звернення ВР до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу народні депутати мають розглянути на початку засідання.

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".

У другому читанні планується розгляд законопроєкту №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".

Крім того, парламентарії мають намір у другому читанні розглянути проєкт закону №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

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До порядку денного включено також проєкт закону №3010 "Про приватну детективну діяльність".

У другому читанні планується розглянути законопроєкт №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

Порядок денний включає низку проєктів щодо ратифікації міжнародних документів.