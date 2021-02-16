Рада звернеться до міжнародних інституцій із закликом засудити окупацію Криму
Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання, оприлюднений на сайті Верховної Ради.
Так, відповідний проєкт постанови №4655 щодо звернення ВР до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу народні депутати мають розглянути на початку засідання.
Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".
У другому читанні планується розгляд законопроєкту №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".
Крім того, парламентарії мають намір у другому читанні розглянути проєкт закону №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".
До порядку денного включено також проєкт закону №3010 "Про приватну детективну діяльність".
У другому читанні планується розглянути законопроєкт №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".
Порядок денний включає низку проєктів щодо ратифікації міжнародних документів.