Український генконсул відвідав 12 кримських татар у СІЗО Ростовської області

Представники українського консульства в Ростові-на-Дону відвідали 12 кримських татар, які наразі утримуються у російських слідчих ізоляторах області.

Про це Кримська солідарність повідомляє у Фейсбуці з посиланням на генконсула Тараса Малишевського, передає Укрінформ.

"Генконсул розповів, що відвідував засуджених разом із колегою Юрієм Довгулею і, за його спостереженнями, в цілому вони почуваються задовільно і мало хто з них скаржиться", - йдеться в повідомленні.

У СІЗО-3 в Новочеркаську генконсул відвідав фігурантів "другої бахчисарайської групи", які готуються до засідання в Апеляційному військовому суді в Московській області.

Двоє з восьми фігурантів працюють з документами за допомогою перекладачки, яка перебуває в Криму.

"Потрібно ознайомитися з майже двома тисячами сторінками протоколів засідань, тому по відеоконференцзв'язку їм готуватися складно", - зазначив Малишевський.

За його словами, хлопці перебувають у камерах по одному, умови їх влаштовують, кажуть, що "краще, ніж у попередньому СІЗО".

Як зазначив генконсул, виписана ним у СІЗО-5 "Нова газета" для Сервера Мустафаєва надсилалася йому весь січень уже за новою адресою.

З керівництвом СІЗО Малишевський "обговорив можливість мати хоча б одну на всю групу машинку для стрижки".

Крім того, генконсул звернувся до керівництва СІЗО у зв'язку з проханням про переміщення підопічних з камер, де ведеться постійне відеоспостереження.

У тому ж СІЗО, крім «бахчисарайської вісімки», Малишевський зустрівся з фігурантами красногвардійської групи у "справі Хізб ут-Тахрір".

За словами Малишевського, вони "у піднесеному настрої", хоча умови перебування в новому для них СІЗО відрізняються в гіршу сторону - там волого і прохолодно. Арсен Абхаїров передав через консула своє публічне послання, яке пізніше планується опублікувати на сторінці Кримської солідарності в Фейсбуці.

Також у СІЗО-1 генконсул зустрівся з Русланом Месутовим і Зекір'єю Муратовим. Месутов поскаржився на те, що у медсанчастині СІЗО не вирішують його проблем зі здоров'ям.

Зекір'я Муратов - 63-річний інвалід третьої групи, також поскаржився на проблеми зі здоров'ям. Він сидить у загальній камері, з кримських татар із ним - Асан Яніков.

"Каже, що радий прогулянкам, коли можна розім'яти ноги, але влаштовують їх не щодня - про це Муратов окремо спілкується з адміністрацією", - повідомив генконсул.

За даними Кримської солідарності, наступного тижня представники Генконсульства України планують їхати до Ставропольського краю, де відвідають політв'язнів Володимира Дудку, Ремзі Меметова, Енвера Мамутова, Ділявера Гафарова і Айдина Мамутова. Планується також продовжити зустрічі з фігурантами "другої сімферопольської групи" Акимом Бекіровим, Сейтвелі Сейтабдієвим, Рустемом Сейтхаліловим, Ескендером Сулеймановим і Асаном Яніковим, які перебувають у СІЗО-1 Ростова-на-Дону.