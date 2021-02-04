Фігуранти «сімферопольської справи» заявили відвід всьому складу російського суду

Російський апеляційний військовий суд міського округу Власіха не задовольнив скарги адвокатів на продовження арешту фігурантам другої Сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» Сейтвелі Сейтабдієву, Акиму Бекірову, Рустему Сейтхалілову, Асану Яникову і Ескендеру Сулейманову. Підсудними було заявлено відвід всьому складу суду і прокурору.

Про це у Фейсбуці інформує Кримська солідарність, повідомляє Укрінформ.

«Свій відвід наші підзахисні обгрунтували тим, що судді і держобвинувачення зацікавлені у результаті справи», - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Рустема Кямілєва, клопотання розглядали дуже довго, але у підсумку суд його не задовольнив.

Також підсудні активісти заявили клопотання про надання їм перекладача. Захисники обумовили норми, згідно з якими, підзахисні мають право на перекладача на будь-якій стадії процесу, проте суд не задовольнив і це клопотання, повідомив Кямілєв.

За словами адвоката, один з учасників групи - Аким Бекіров все ще транзитом знаходиться в Краснодарі, і невідомо, коли його буде етаповано до ізолятора в Ростові-на-Дону. Сейтабдієв, Сейтхалілов, Яников та Сулейманов вже доставлені до СІЗО-1 Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, 25 кримськотатарських громадських активістів - Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджіт Абдурахманов, Яшар Муєдінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Різа Ізетов, Иззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умєров, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Аким Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раім Айвазов - звинувачуються в причетності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір», яку визнано в Росії терористичною, але яка діє без обмеження на рівні національних законодавств в багатьох країнах світу.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання «Кримська солідарність». Умєров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов звинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ( «Організація діяльності терористичної організації») до довічного позбавлення волі. Решта - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ( «Участь в діяльності терористичної організації») до 20 років позбавлення волі. Всім фігурантам справи також було пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади») до 10 років позбавлення волі.