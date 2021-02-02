«Суд» у Криму проігнорував апеляцію та залишив активіста Бектемірова у СІЗО до березня

Так званий суд в окупованому Криму проігнорував апеляційну скаргу на продовження запобіжного заходу кримському татарину Вадиму Бектемірову, якого заарештовано до 2 березня.

Про це йдеться у відео, опублікованому Кримською солідарністю у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Відбулося судове засідання з приводу поданої мною апеляційної скарги на постанову Київського районного суду від 26 листопада 2020 року стосовно мого підзахисного Бектемірова Вадима. В результаті судового засідання, яке проходило по відеоконференцзв'язку, Верховний суд Криму залишив постанову без зміни, як і очікувалося», - повідомив адвокат Марлен Халіков.

За його словами, він зустрівся зі своїм підзахисним у СІЗО. Бектеміров повідомив, що останнім часом у нього з'явилися проблеми зі здоров'ям, зокрема, проблеми із зубами та шлунком, проте звернення до керівництва СІЗО про необхідність відвідання лікаря результату не мають.

За даними Кримської солідарності, Вадим Бектеміров - магістр зі спеціалізації «Ісламські вчення», закінчив факультет арабської літератури і гуманітарних наук університету «Аль-Джинан» (Тріполі, Ліван).

До арешту Бектеміров проводив молебні (дуа) на підтримку сімей політв'язнів, організовував передачі заарештованим кримським мусульманам, відвідував судові засідання за політично вмотивованими справами. Релігійного діяча заарештували 7 липня 2020 року після чергових масових обшуків у Криму.

Бектемірова обвинувачують в організації діяльності «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії заборонена з 2003 року.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 липня 2020 року о 4-й годині ранку в окупованому Криму пройшли масові обшуки в кількох районах Криму. За підсумками слідчих заходів окупантів, які пройшли в 13 будинках віруючих, співробітники ФСБ затримали 7 осіб - Зіядінова Еміля, Ібрагімова Ісмета, Суф'янова Аліма, Хайретдінова Сейрана, Сізікова Олександра, Бектемірова Вадима, Муратова Зекір'ю.

26 листопада 2020 року Київський районний «суд» Сімферополя продовжив до 2 березня 2021 року тримання під вартою фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Вадиму Бектемірову.