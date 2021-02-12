«Суд» у Криму залишив політв'язня Яцкіна під арештом до 16 квітня

Московський міський суд без участі адвоката Миколи Полозова розглянув клопотання слідчого ФСБ Росії про продовження строку утримання під вартою українському політв'язню Івану Яцкіну, обвинуваченому російською владою у шпигунстві.

Про це у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов, передає Укрінформ.

«Московський міський суд продовжив строк утримання під вартою Івану Яцкіну до 16 квітня», - йдеться в повідомленні адвоката.

Полозов нагадав, що строк утримання під вартою у Яцкіна закінчувався 16 лютого, у зв'язку з чим адвокатом було заздалегідь заявлено клопотання слідчому про призначення дати судового засідання про продовження строку варти його підзахисного на 15 лютого.

Клопотання Полозова було пов'язано з тим, що 11 і 12 лютого він був зайнятий усудовому процесі у «справі Джемілєва» у Вірменському міському «суді» у Криму.

Як повідомив Полозов, пізніше з'ясувалося, що судове засідання щодо його підзахисного Івана Яцкіна про продовження йому строку утримання під вартою відбулося без його участі, із залученням захисника за призначенням.

Кримчанин Іван Яцкін звинувачується в державній зраді у формі шпигунства (ст. 275 КК РФ).

За версією слідства, Яцкін «передав співробітникам СБУ відомості, що становлять державну таємницю Російської Федерації, про співробітників МВС Росії у Криму».

Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Яцкін був затриманий восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви і продовжують утримувати в СІЗО «Лефортово».