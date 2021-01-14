Український політв'язень Яцкін зустрівся з адвокатом

Адвокат Микола Полозов провів зустріч з українським політв'язнем, кримчанином Іваном Яцкіним, який утримується в московському СІЗО «Лефортово».

Про це Микола Полозов повідомив у Фейсбуку.

«Наша сьогоднішня зустріч пройшла в Слідчому управлінні ФСБ Росії. Після перерви відновилося ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Крім безпосередньо ознайомлення нам вдалося поспілкуватися», - написав Полозов.

За його словами, за тиждень до Нового року Яцкіна відвідали члени Громадської спостережної комісії, після чого його оглянув офтальмолог і виписав рецепт на окуляри - заяву про необхідність такого обстеження він подавав пів року тому.

Яцкін поскаржився адвокатові на болі в грудях, у зв'язку з чим іще три місяці тому робив рентген в міському травмпункті, однак за словами тюремного лікаря, знімок був загублений, а повторне обстеження не призначено.

За словами Полозова, «попри те, що це вже другий Новий рік, який Іван Яцкін зустрічає в камері СІЗО «Лефортово», він не втрачає надію на якнайшвидше повернення додому і дякує всім за підтримку і привітання до свят».

Окремі слова подяки Яцкін передав волонтеру Вікторії Івлєвій та її помічникам, а також консулам посольства України в РФ.

Як повідомлялося, Московський міський суд продовжив українському політв'язню Івану Яцкіну термін утримання під вартою до 16 лютого 2021 року. У Росії його обвинувачують у державній зраді (ст. 275 КК РФ).

За версією слідства, Яцкін «передав працівникам СБУ відомості, що становлять державну таємницю Російської Федерації, про співробітників МВС Росії в Криму».

Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви і продовжують утримувати в СІЗО «Лефортово».